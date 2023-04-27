Более 145 тысяч жителей Нижегородской области уже проголосовали за территории для благоустройства в 2024 году Общество

Более 145 тысяч жителей Нижегородской области уже проголосовали за территории для благоустройства в 2024 году по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, в области чаще всего голосуют жители Семенова, Лыскова, Шатков и Дзержинска.

В Нижнем Новгороде в лидерах по количеству голосов находятся Московский, Автозаводский и Сормовский районы. В областном центре участие в голосовании приняли почти 60 тысяч человек.

Напомним, голосование стартовало 15 апреля на сайте: https://golosza.ru/. Оно продлится до 31 мая.

Юрий Шалабаев вместе с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным проголосовали за благоустройство объекта по программе ФКГС на 2024 год в ходе Всероссийского субботника.