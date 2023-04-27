Более 145 тысяч жителей Нижегородской области уже проголосовали за территории для благоустройства в 2024 году по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Согласно информации, в области чаще всего голосуют жители Семенова, Лыскова, Шатков и Дзержинска.
В Нижнем Новгороде в лидерах по количеству голосов находятся Московский, Автозаводский и Сормовский районы. В областном центре участие в голосовании приняли почти 60 тысяч человек.
Напомним, голосование стартовало 15 апреля на сайте: https://golosza.ru/. Оно продлится до 31 мая.
Юрий Шалабаев вместе с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным проголосовали за благоустройство объекта по программе ФКГС на 2024 год в ходе Всероссийского субботника.
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