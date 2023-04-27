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Общество

Эксперты прогнозируют повышение цен на авиабилеты по России этим летом

03 мая 2023 15:35  [1] Общество

Глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о прогнозируемом повышении стоимости авиабилетов в предстоящий летний сезон.

"Цены на авиабилеты на лето этого года — рост 10% по сравнению с ценами годом ранее. На 5% ожидаем рост туристического потока", — процитировал слова министра телеканал "360".

В апреле, на совещании по подготовке к турсезону Решетников призвал авиакомпании зарабатывать за счёт доступности перелётов, а не путём продажи мест за огромные деньги.

При этом в ещё январе повышение тарифов на перевозки анонсировал "Аэрофлот". Рост цен в авиакомпании объяснили инфляцией.

Подорожание билетов на 15-30% ранее допустил и замминистра транспорта РФ Игорь Чалик. Он связал это с уменьшением объёмов субсидирования внутренних рейсов.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Smartavia начала выполнять рейсы из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург. А Аэрофлот в летние месяцы увеличит частоту собственных рейсов в Сочи. Так, с 1 июня прямые авиаперелёты по маршруту Нижний Новгород - Сочи будут производиться ежедневно.

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Теги:
Авиаперевозки Цены
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