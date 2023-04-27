Дарья Кислицына: Системность, о которой сказал президент, точно характеризует управленческую модель Нижегородской области Политика

Дарья Кислицына: Системность, о которой сказал президент, точно характеризует управленческую модель Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 3 мая провёл встречу с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой рассказал об экономике региона и реализуемых проектах.

Директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына прокомментировала итоги этой встречи.

"Системная и ритмичная работа" - так Владимир Путин охарактеризовал действия губернатора по развитию Нижегородской области", - подчеркнула она.

"Каких результатов добилась команда губернатора?

Выросла загрузка региональных предприятий, в том числе в ОПК. Идет работа в несколько смен. Губернатор регулярно встречается с руководством предприятий.

Выстроен системный подход по поддержке военнослужащих и их семей. Разработан уникальный инструмент поддержки — социальный военный контракт. Регион обеспечивает бойцов всем необходимым при отправке на обучение и в зону СВО.

Нижегородская область стала лидером по объему и по срокам реализации инфраструктурных бюджетных кредитов. В десять раз увеличена площадь ОЭЗ «Кулибин».

Реализуются значимые для жителей региона инфраструктурные проекты. Стартовало строительство ледового дворца на 12,5 тыс. мест.

Запущен прорывной проект по модернизации городского электротранспорта. Подвижной состав будет производиться в Нижегородской области с высоким уровнем локализации", - перечислила глава департамента региональных программ ЭИСИ.

"Системность, о которой сказал президент, точно характеризует управленческую модель, которая сложилась в Нижегородской области. Можно обозначить также и результативность. Регион меняется, жизнь там не стоит на месте. Управленческая команда в Нижегородской области очень умело сочетает развитие экономики, реализацию прорывных проектов, вкладывание в инновации и создание благоприятного социального климата", - подытожила Дарья Кислицына.