Особый противопожарный режим введён в регионе с 17 апреля
Перекрытие движения во время репетиций Парада Победы
Лев Лещенко выступит на главной сцене в Дзержинске 9 мая
График отключений горячей воды от нижегородского "Теплоэнерго"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
04 мая 2023 11:26  [42] Комплекс видеофиксакции нарушений ПДД будет запущен 5 мая у школы №52 в Нижнем Новгороде
04 мая 2023 10:45  [90] Более половины медучреждений Нижегородской области уже подключены к единой системе"122" по записи на прием к врачу
04 мая 2023 10:34  [119] Госкомиссия приняла уже 15 участков дорог, отремонтированных в Нижегородской области по нацпроекту БКД в 2023 году
04 мая 2023 09:17  [132] Свет и воду точечно отключили в пяти районах Нижнего Новгорода 4 мая
03 мая 2023 18:59  [366] Реализация проекта по сохранению мест захоронений известных земляков стартовала в Нижегородской области
03 мая 2023 18:42  [379] Группа "Нижегородского ополчения-2022" во главе с Олегом Лавричевым доставила 40 тонн гуманитарного помощи на Донбасс
03 мая 2023 18:25  [282] Сквер на улице Коминтерна и памятник паровозу приведут в порядок в этом году
03 мая 2023 18:03  [336] Прием заявок на форум "Сильные идеи для нового времени" продлен до 21 мая
03 мая 2023 17:41  [446] Строительная готовность ЖК "Гелиос" в Нижнем Новгороде составляет 45%
03 мая 2023 17:16  [300] МГУ отправил студентов на дистанционное обучение из-за кори
Общество

Более половины медучреждений Нижегородской области уже подключены к единой системе"122" по записи на прием к врачу

04 мая 2023 10:45  [90] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более половины медучреждений Нижегородской области уже подключены к единой системе "122" по записи на прием к врачу. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

По словам замгубернатора, министра здравоохранения региона Давида Мелик-Гусейнова, новые технологии позволяют повысить уровень оказания медицинской помощи населению.

Теперь для записи и вызова врача нижегородцам необходимо просто набрать номер 122. Прежние номера учреждений также продолжают работать.

Как рассказал замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков, номер работает круглосуточно. Вызовы принимает робот "Вера", а с 7:00 до 21:00 могут быть подключены диспетчеры call-центра, например, если медицинское учреждение не подключено к системе.

Напомним, что с 1 июля 2022 года в Нижегородской области доступен вызов врача на дом через портал "Госуслуги".

Кроме того, с марта прошлого года записаться на прием к врачу можно в приложении "Карта жителя Нижегородской области".

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение Технологии
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Областной конкурс среди участковых уполномоченных полиции
27 апреля 2023 14:59Конкурс "Лучший по профессии" среди нижегородских участковых
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph