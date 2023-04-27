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Более половины медучреждений Нижегородской области уже подключены к единой системе "122" по записи на прием к врачу. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
По словам замгубернатора, министра здравоохранения региона Давида Мелик-Гусейнова, новые технологии позволяют повысить уровень оказания медицинской помощи населению.
Теперь для записи и вызова врача нижегородцам необходимо просто набрать номер 122. Прежние номера учреждений также продолжают работать.
Как рассказал замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков, номер работает круглосуточно. Вызовы принимает робот "Вера", а с 7:00 до 21:00 могут быть подключены диспетчеры call-центра, например, если медицинское учреждение не подключено к системе.
Напомним, что с 1 июля 2022 года в Нижегородской области доступен вызов врача на дом через портал "Госуслуги".
Кроме того, с марта прошлого года записаться на прием к врачу можно в приложении "Карта жителя Нижегородской области".
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