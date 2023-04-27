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Уже около 1000 нижегородцев обратились в медучреждения с укусами клещей

04 мая 2023 11:35  [1] Общество

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области проводит еженедельный оперативный мониторинг активности клещей.

Так, на 4 мая в медучреждения с укусами обратились уже 963 человека. Данные случаи зафиксированы уже в 46 районах области, а также в 7 районах Нижнего Новгорода.

Наибольшее количество присасываний клещей произошло в Городецком (64), Борском (55), Выксунском (40), Семёновском (39) районах и в Дзержинске (46). В Нижнем Новгороде по количеству укусов с большим отрывом лидирует Автозаводский район (109), затем Советский (48), Ленинский (40) и Приокский (31).

Чаще всего клещей нижегородцы "ловили" на территориях сёл и деревень (34%), реже - на садово-огородных участках (19%), на кладбищах (11%), на придомовых территориях (8%) и в лесу (6%). Единичные случаи присасывания паразитов зарегистрированы в парках, санаториях и прочих местах.

Экстренную иммунопрофилактику получили 134 ребёнка и 6 взрослых.

Согласно информации, лабораторно исследовано 885 клещей. Из них 4 особи были инфицированы вирусом клещевого энцефалита - в Сормове, Павловском, Шахунском и Уренском районах.

105 клещей в 18 районах области, в Дзержинске и в пяти районах Нижнего Новгорода были носителями иксодового клещевого боррелиоза.

Ещё 20 клещей оказались поражены анаплазмой.

Напомним, на текущий момент зарегистрировано уже шесть случаев инфицирования иксодовым клещевым боррелиозом, подтверждённых лабораторно. Пятеро из заболевших были покусаны клещами ещё в октябре-ноябре 2022 года, при этом никто из них по поводу укусов в медучреждения не обращался. В конце апреля боррелиоз обнаружен у двухлетнего ребёнка из Сормова. Заражённый клещ укусил его в Воскресенском районе.

По состоянию на 4 мая прививки против клещевого вирусного энцефалита сделали 5490 человек, в том числе 373 ребёнка.

В настоящее время акарицидные обработки проведены на площади 1771,8 га, - это почти 46% от плана (3863,20 га).

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Теги:
Здоровье Клещи Роспотребнадзор
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