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Специальная подсветка к 290-летию нижегородской полиции появится на телебашне в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Нижегородском областном радиотелевизионном передающем центре.
Согласно информации, подсветка будет работать с 20:30 до 23:00.
Телебашня будет окрашена в цвета российского флага, а на медиаэкране будет транслироваться надпись: "290 лет нижегородской полиции". Также на гранях башни появится юбилейная символика ведомства.
Ранее сообщалось, что телебашня в Нижнем Новгороде начнет транслировать данные о погоде.
Также напомним, что к 65-летию нижегородского фиала РТРС телебашня была модернизирована.
СПРАВКА:
Нижегородская полиция образована 4 мая 1733 года по Указу императрицы Анны Иоановны "Об учреждениях полиции в городах". Документ регламентировал создание провинциальных правоохранительных структур в 23 самых крупных городах страны.
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