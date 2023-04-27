Специальная подсветка к 290-летию нижегородской полиции появится на телебашне в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Специальная подсветка к 290-летию нижегородской полиции появится на телебашне в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Нижегородском областном радиотелевизионном передающем центре.

Согласно информации, подсветка будет работать с 20:30 до 23:00.

Телебашня будет окрашена в цвета российского флага, а на медиаэкране будет транслироваться надпись: "290 лет нижегородской полиции". Также на гранях башни появится юбилейная символика ведомства.

Ранее сообщалось, что телебашня в Нижнем Новгороде начнет транслировать данные о погоде.

Также напомним, что к 65-летию нижегородского фиала РТРС телебашня была модернизирована.

СПРАВКА:

Нижегородская полиция образована 4 мая 1733 года по Указу императрицы Анны Иоановны "Об учреждениях полиции в городах". Документ регламентировал создание провинциальных правоохранительных структур в 23 самых крупных городах страны.