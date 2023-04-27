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Общество

"Стену Памяти" открыли в Гордуме Нижнего Новгорода

04 мая 2023 16:00  [64] Общество
Евгений Иванович Макаров и Олег Лавричев

Евгений Иванович Макаров и Олег Лавричев

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

В нижегородском Доме Советов открылась "Стена Памяти", на которой размещены фотографии участников Великой Отечественной войны. На них изображены родственники депутатов и сотрудников аппарата Гордумы Нижнего Новгорода.

Экспозиция расположена на 3 этаже здания. В торжественной церемонии открытия 4 мая приняли участие председатель Думы Олег Лавричев и Почётный гражданин Нижнего Новгорода, Заслуженный ветеран Нижегородской области Евгений Иванович Макаров.

Олег Лавричев отметил, что за каждым фотоснимком стоит история целой семьи, и каждый трепетно хранит память о своём отце, деде, прадеде.

"Победа одна на всех, но у каждой семьи свой личный вклад в неё. Все мы гордимся героизмом советских солдат и мирного населения, которые отстояли свободу и независимость Родины, трудились в тылу, восстанавливали мир, разрушенный врагом. Очень важно сохранять память о войне, её героях, наших родных. Эта память священна!" – подчеркнул он.

Фотография дедушки спикера Гордумы - Меркурия Ивановича Лавричева, уроженца деревни Малое Покровское Борского района - также пополнила "Стену Памяти".

"Для меня мой дед всегда был настоящим героем. Он ушёл на фронт добровольцем в июне 1941 года. Был политруком 466 стрелкового полка 125-й стрелковой дивизии, воевал на Карельском перешейке Ленинградского фронта, был ранен. След деда теряется осенью 1941 года, с августа 1944 года он значится в документах пропавшим без вести. Скорее всего, эшелон с ранеными попал под бомбёжку, все люди погибли - и некому было в архив документы сдать", – рассказал Олег Лавричев.

Евгений Иванович Макаров поделился, что сам ушёл на фронт в 17 лет. Воевал в дивизии, которая защищала Брестскую крепость, и вместе с ней дошёл до Берлина: принимал участие в освобождении Смоленска, Белоруссии, Польши.

Олег Лавричев также добавил, что всероссийская акция "Стена Памяти" – это дань уважения поколению победителей и благодарность за мирное небо над головой. Подобные мероприятия не только объединяют народ, делают сильнее, но и формируют верные ценности у следующих поколений – такие как патриотизм и ответственность за судьбу своего Отечества.

Напомним, Всероссийская патриотическая акция "Бессмертный полк" в Нижегородской области в 2023 году пройдёт не в виде традиционного шествия, а в альтернативном формате. Так, например, почтить память героев можно, приняв участие в акции "Стена памяти". Фотографии ветеранов размещают на стендах в офисах организаций, на территории предприятий, в учебных заведениях.

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Теги:
Бессмертный полк Гордума Олег Лавричев
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