Около 80 нижегородских НКО получат гранты на реализацию общественно полезных проектов Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Около 80 нижегородских НКО получат гранты на реализацию общественно полезных проектов. Об этом сообщили в министерстве внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области.

Согласно информации, общая сумма грантов для 76 проектов составит 84 915 498 рублей. Проекты оценивали 18 независимых экспертов.

Всего на конкурсный отбор было подано 203 заявки на общую сумму 242 764 270,27 рублей из 27 муниципальных образований Нижегородской области.

В бюджете Нижегородской области на поддержку социально ориентированных НКО в текущем году предусмотрено более 50 млн рублей, а в рамках софинансирования из Фонда президентских грантов регион получит еще дополнительно более 34,8 млн рублей.

С перечнем проектов-победителей можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что два нижегородских музейных проекта получили гранты Фонда Потанина более чем на 5,5 млн рублей.