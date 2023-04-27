Консультационный центр "Родительская школа" запустили в Нижегородской области

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Дистанционный консультационный центр "Родительская школа" начал работу в Нижегородской области в рамках федерального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Согласно информации, в центре будет оказываться психолого-педагогическая, методическая и консультативная помощи родителям.
Центр организует просветительские мероприятия и индивидуальные дистанционные консультации. Вести их будут специалисты, имеющие опыт работы с семьями и детьми.
Каждый желающий может записаться на консультацию к психологу, логопеду, дефектологу и различным педагогам по ссылке.
Также каждый месяц будут проходить бесплатные вебинары по самым актуальным и важным темам, волнующим родителей. Посмотреть анонс ближайших вебинаров и записаться для участия можно по ссылке.
Напомним, в августе 2022 года в Нижнем Новгороде в парке "Швейцария" стартовали бесплатные лекции для родителей.
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