Консультационный центр "Родительская школа" запустили в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Дистанционный консультационный центр "Родительская школа" начал работу в Нижегородской области в рамках федерального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, в центре будет оказываться психолого-педагогическая, методическая и консультативная помощи родителям.

Центр организует просветительские мероприятия и индивидуальные дистанционные консультации. Вести их будут специалисты, имеющие опыт работы с семьями и детьми.

Каждый желающий может записаться на консультацию к психологу, логопеду, дефектологу и различным педагогам по ссылке.

Также каждый месяц будут проходить бесплатные вебинары по самым актуальным и важным темам, волнующим родителей. Посмотреть анонс ближайших вебинаров и записаться для участия можно по ссылке.

Напомним, в августе 2022 года в Нижнем Новгороде в парке "Швейцария" стартовали бесплатные лекции для родителей.