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Общество

Погибший водитель Захара Прилепина Александр Шубин был его личным охранником

06 мая 2023 17:01  [63] Общество

Фото: прокуратура Нижегородской области

Сегодня в Борском районе Нижегородской области сдетонировало взрывное устройство в автомобиле Audi Q7, в котором находился известный писатель и политический деятель Захар Прилепин.

В результате покушения на Захара Прилепина погиб его соратник - сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии, 27-летний Александр Шубин с позывным "Злой". Об этом сообщили в пресс-службе писателя.

Сам Захар Прилепин сейчас находится в больнице с переломами, но его жизни ничего не угрожает, подчеркнули в пресс-службе.

Александр Шубин родился в 1996 году в Луганске. В 2014 году, когда началась война на Донбассе, учился в 11 классе - и, не окончив учёбу, ушёл в ополчение.

Служил в разведке, затем в роте "Мангуст, а в конце 2016 года в Донецке перешёл в батальон Захара Прилепина.

Во время службы в батальоне попал в личную охрану Захара Прилепина, а когда тот закончил службу - уехал вместе с ним и находился постоянно рядом, став его личным телохранителем и водителем.

После начала СВО Захар Прилепин подписал контракт с Росгвардией и пошёл служить в составе батальона "Оплот", Александр Шубин отправился вместе с ним.

Как ещё рассказали в пресс-службе, в январе Александру исполнилось 27 лет. Все близкие знают его как весёлого, позитивного, жизнерадостного человека. У него осталась девушка, которой он недавно сделал предложение.

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Теги:
Военные Захар Прилепин
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