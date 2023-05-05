Глеб Никитин рассказал подробности о состоянии Захара Прилепина Происшествия

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале рассказал подробности о состоянии Захара Прилепина.

По словам главы региона, писателя уже вывели из медикаментозного сна, он в сознании.

Врачи отмечают, что его состояние стабильное, настроение бодрое.

Напомним, что машину Захара Прилепина взорвали в Нижегородской области 6 мая, писатель получил травмы и был госпитализирован. В тот же день стало известно о задержании подозреваемого в покушении на Захара Прилепина.