Глеб Никитин рассказал подробности о состоянии Захара Прилепина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале рассказал подробности о состоянии Захара Прилепина.
По словам главы региона, писателя уже вывели из медикаментозного сна, он в сознании.
Врачи отмечают, что его состояние стабильное, настроение бодрое.
Напомним, что машину Захара Прилепина взорвали в Нижегородской области 6 мая, писатель получил травмы и был госпитализирован. В тот же день стало известно о задержании подозреваемого в покушении на Захара Прилепина.
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