МВД опубликовало видео задержания подозреваемого в покушении на Захара Прилепина Происшествия

Сегодня утром в Нижегородской области произошло резонансное преступление: на просёлочной дороге возле деревни Пионерское в Борском районе неизвестные подорвали автомобиль известного писателя и политического деятеля Захара Прилепина.

В результате происшествия, которое СК РФ квалифицировал как теракт, погиб личный водитель и охранник Захара Прилепина, 27-летний Александр Шубин - сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии с позывным "Злой".

Сам писатель вертолётом санавиации был эвакуирован в больницу Нижнего Новгорода. У него переломы ног, его жизни ничего не угрожает.

В ходе мероприятий по плану "Перехват" трое участковых уполномоченных полиции задержали у лесного массива ранее судимого 30-летнего мужчину, который может быть причастен к преступлению. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В настоящее время задержанный доставлен в отдел полиции, он будет передан в следственные органы. Розыск возможных соучастников продолжается, добавили в пресс-центре МВД России.

В СК РФ сообщили, что задержанный Александр Пермяков на допросе рассказал, что действовал по заданию украинских спецслужб.

Он признался, что на дороге по пути следования автомобиля Прилепина заложил взрывное устройство, которое привёл в действие дистанционно.