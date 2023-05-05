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Общество

Нижегородская телебашня включит праздничную иллюминацию в День радио

07 мая 2023 13:07  [3] Общество

В День радио 7 мая филиал РТРС "Нижегородский ОРТПЦ" включит архитектурно-художественную подсветку на главной телебашне региона в Нижнем Новгороде.

Как сообщает Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр, иллюминация будет работать с 20.00 до 24.00.

Согласно информации, на световом панно телебашни появятся залпы светового салюта, переливающаяся различными цветами радиоволна и телевизионные настроечные таблицы разных лет. На медиаэкране пойдет "бегущая строка" - "7 мая – День радио".

Праздничные подсветки 7 мая включат 20 телебашен РТРС по всей стране. В Нижегородской области радиосеть ВГТРК насчитывает совокупно 15 передатчиков: "Радио России" доступно для 93% жителей, радио "Маяк" и "Вести FM" - для 69 % населения региона.

Ранее сообщалось, что телебашня в Нижнем Новгороде начнет транслировать данные о погоде. Напомним также, что телебашня в Нижнем Новгороде была модернизирована к 65-летию Нижегородского филиала РТРС.

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Теги:
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