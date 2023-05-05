Вадим Вишневский: "Благодаря Глебу Никитину Нижегородская область развивается быстрыми темпами" Общество

"Благодаря губернатору Глебу Никитину Нижегородская область развивается быстрыми темпами. Сегодня наш регион занимает лидирующие позиции в стране по многим показателям экономики. А в сфере IT Нижегородская область – лидер среди регионов, и во многом это - заслуга нашего губернатора", - заявил Вадим Вишневский, генеральный директор компании ООО "Миксар девелопмент".

Он отметил, что глава региона оказывает значительное содействие IT-отрасли.

"Его поддержка как для сферы IT, так и для всех остальных отраслей науки и производства, огромная. Губернатор инициирует проекты глобального масштаба, которых ранее у нас не было. В этом смысле глава региона – инноватор, и мне такой подход очень близок, поскольку наша компания, по сути, - стартап, мы тоже делаем то, что никто до нас не делал. По инициативе губернатора началось создание межвузовского IT-кампуса мирового уровня "НЕЙМАРК", который позволит восполнить дефицит IT- кадров в регионе", - сказал Вадим Вишневский.

Он подчеркнул, что в Нижегородской области проходит большое количество мероприятий для представителей отрасли информационных технологий.

"У нас создан региональный центр "Горький Тех", который занимается аналитикой и консалтингом, популяризацией цифровых технологий, созданием и развитием информационных систем и цифровых решений. Компании получают грантовую, консультационную поддержку. Также в регионе проходит множество хакатонов, фестивалей, позволяющих формировать новые идеи в стартап-сфер", - добавил руководитель компании.

Вадим Вишневский рассказал, что он был одним из судей на Втором международном фестивале "ТехноСтрелка", который проходил с 18 по 23 апреля 2023 года в Нижнем Новгороде.

"В Нижнем Новгороде собрались ребята от 14 до 18 лет, которые разрабатывают инновационные проекты. Я видел, насколько они талантливы, какие интересные проекты они представляют. И поддержка таких идей со стороны органов власти очень важна", - добавил Вадим Вишневский.