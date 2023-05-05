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Общество

Общественные пространства Нижегородского района обрабатывают против клещей

08 мая 2023 10:07  [78] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Общественные пространства Нижегородского района обрабатывают против клещей. Об этом сообщили в районной администрации.

Согласно информации, в первую очередь были обработаны Большой и Малый скверы на площади Минина и Пожарского, парк им. Кулибина, Чернопрудский сквер, сквер имени М.А.Горького, Звездинский сквер, сквер 1905 года, Нижне-Волжская набережная, набережная Федоровского, площадь Маркина и Александровский сад.

Акарицидная обработка также проводилась в сквере Интернационалистов, на территории, прилегающей к канатной дороге, в сквере на улице Родионова, 23, в Лопатинском овраге, в Зеленом городе, а также на улицах Усилова, 5 и Верхне-Печерская, 4.

Как рассказал глава Нижегородского района Алексея Рыболовлева, будет обработана территория площадью 586 872 кв. метров. 

Ранее в департаменте благоустройства администрации Нижнего Новгорода сообщили, что акарицидная обработка всех парков и скверов будет завершена до 31 мая. Специалисты обработают 447,53 га общественных пространств. Также на площади 129,3 га будут обработаны городские леса и муниципальные кладбища площадью 590,28 га.

Напомним, уже около 1000 нижегородцев обратились в медучреждения с укусами клещей.

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Теги:
Клещи Нижегородский район
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