Обвиняемый в покушении на Захара Прилепина заключен под стражу на два месяца Происшествия

Фото: Генпрокуратура РФ

Обвиняемый в покушении на Захара Прилепина заключен под стражу на два месяца. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Напомним, что машину Захара Прилепина взорвали в Нижегородской области 6 мая, писатель получил травмы и был госпитализирован. В тот же день стало известно о задержании подозреваемого в покушении Александра Пермякова.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 205 УК РФ (теракт, повлекший причинение смерти человеку) и 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка взрывчатых веществ, совершенное организованной группой).

Александр Пермяков будет находиться по стражей в течение двух месяцев.