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Общество

Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года

09 мая 2023 13:48  [218] Общество

Парад Победы прошёл 9 мая 2023 года в Нижнем Новгороде на площади Минина и Пожарского. В торжественном мероприятии приняли участие  парадные расчёты академии МВД, МЧС России, Приволжского округа войск национальной гвардии России, ГУФСИН России по Нижегородской области, Нижегородского кадетского корпуса и образовательных учреждений региона.

В составе механизированной колонны по площади Минина также проследовала боевая техника - как современная, так и ретротехника времён Великой Отечественной войны.

Почётными гостями парада стали ветераны Великой Отечественной войны.

Глеб Никитин поблагодарил командиров расчётов за участие в военном параде на площади Минина и Пожарского.

Фото: Александр Воложанин, Никита Духник

Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года
Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года
Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года
Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года
Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года
Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года
Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года
Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года
Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года
Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года
Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года
Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года
Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года
Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года
Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года
Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года
Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года
Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года
Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года
Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года
Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года
Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года
Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года
Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года
Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года
Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года
Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года
Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года
Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года
Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года
Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года
Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года
Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года
Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года
Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года
Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года
Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года
Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года
Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года

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Теги:
9 мая День Победы
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