Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года

Парад Победы прошёл 9 мая 2023 года в Нижнем Новгороде на площади Минина и Пожарского. В торжественном мероприятии приняли участие парадные расчёты академии МВД, МЧС России, Приволжского округа войск национальной гвардии России, ГУФСИН России по Нижегородской области, Нижегородского кадетского корпуса и образовательных учреждений региона.
В составе механизированной колонны по площади Минина также проследовала боевая техника - как современная, так и ретротехника времён Великой Отечественной войны.
Почётными гостями парада стали ветераны Великой Отечественной войны.
Глеб Никитин поблагодарил командиров расчётов за участие в военном параде на площади Минина и Пожарского.
Фото: Александр Воложанин, Никита Духник
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