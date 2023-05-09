Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года Общество

Парад Победы прошёл 9 мая 2023 года в Нижнем Новгороде на площади Минина и Пожарского. В торжественном мероприятии приняли участие парадные расчёты академии МВД, МЧС России, Приволжского округа войск национальной гвардии России, ГУФСИН России по Нижегородской области, Нижегородского кадетского корпуса и образовательных учреждений региона.

В составе механизированной колонны по площади Минина также проследовала боевая техника - как современная, так и ретротехника времён Великой Отечественной войны.

Почётными гостями парада стали ветераны Великой Отечественной войны.

Глеб Никитин поблагодарил командиров расчётов за участие в военном параде на площади Минина и Пожарского.

Фото: Александр Воложанин, Никита Духник