Губернатор Нижегородской области возложил цветы к Вечному огню в Нижегородском кремле Общество

Фото: Юлия Горшкова, ИА “Время Н”

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин возложил цветы к Вечному огню в Нижегородском кремле. Затем глава региона провел встречу с ветеранами-жителями Нижегородской области.

"Сегодня, по традиции, прошел военный парад, который, я надеюсь, запомнится всем нижегородцам, а особенно вам, дорогие ветераны. Вы отстояли само право нашей страны на жизнь, на суверенитет, на возможность быть самими собой, да и просто – быть!", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор подчеркнул, что в годы Великой Отечественной войны на фронт ушли более 880 000 жителей Горьковской области, треть из них погибла. Всего за годы Великой Отечественной войны горьковчане дали фронту 38 318 танков, САУ, бронемашин (37% от произведенных в стране), 43 688 минометов (35,4%), 16 324 самолета (26%), 27 подводных лодок (43,1%), 109 636 автомашин (34,5%), 85 722 радиостанции (60%), а также около 101,7 тысячи артиллерийских орудий, 1 165 «катюш», три бронепоезда, более 150 млн боеприпасов и многое другое. Указами Президента Российской Федерации Нижнему Новгороду и Дзержинску были присвоены статусы «Город трудовой доблести».

"Очень важно передать эту память следующим поколениям. Чтобы они так же искренне гордились подвигом предков, знали правду о Великой Отечественной войне, испытывали такую же непримиримость к любым формам нацизма, какую с детства привили нам", - сказал Глеб Никитин.

Вместе с губернатором Нижегородской области в церемонии возложения цветов приняли участие председатель Законодательного собрания региона Евгений Люлин и глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

"Мы отмечаем День Победы с особой сыновьей гордостью. Сердце каждого патриота сегодня наполнено такими чувствами, которые трудно выразить словами. Это и радость победы над страшным врагом, и горечь от потерь близких людей. Из почти 800 тысяч призванных на фронт в годы войны горьковчан домой вернулись менее половины. И каждый погибший – это не одна жизнь, а еще множество жизней неродившихся детей, внуков, несбывшихся судеб. За то, что мы живем в свободной, независимой стране, нашими предками была заплачена страшная цена. Поэтому весь народ сегодня, в День Победы, чтит и благодарит поколение победителей. Его героический путь для всех нас – это часть нашей жизни, наша гордость и слава, наш нравственный стержень", - сказал Евгений Люлин.

Ранее Глеб Никитин встретился с воспитанниками Минского суворовского военного училища и Нижегородского кадетского корпуса, а также поблагодарил командиров расчетов за участие в военном параде на площади Минина и Пожарского.