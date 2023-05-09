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Культура и отдых

Время работы Нижегородского кремля продлено до полуночи

10 мая 2023 10:18  [107] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Время работы Нижегородского кремля продлено до полуночи. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, до конца августа войти на территорию Кремля через Дмитриевскую, Пороховую, Кладовую, Никольскую и Ивановскую башни можно с 6:00 до 00:00 в будни и с 6:00 до 1:00 в выходные.

С 1 июня по 31 августа в выходные и праздничные дни Нижегородский кремль будет работать с 6:00 до 3:00.

Отметим, что зайти на территорию Кремля можно не позднее, чем за полчаса до закрытия.

Напомним, с 7 апреля возобновлены кольцевые экскурсии по стене Нижегородского кремля.

Также ранее сообщалось, что с 1 апреля снова доступны экскурсии на электромобилях по Нижегородскому кремлю.

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Теги:
Кремль Музеи
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