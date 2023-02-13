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Культура и отдых

Кольцевые экскурсии по стене Нижегородского кремля возобновят с 7 апреля

03 апреля 2023 11:07  [66] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Кольцевые экскурсии по стене Нижегородского кремля возобновят с 7 апреля. Об этом сообщается на сайте Нижегородского музея-заповедника.

Согласно информации, маршрут будет доступен до ноября.

Нижегородцы и гости города смогут прогуляться по стене протяженностью 2113 метров, выйти на смотровые площадки в Тайницкой и Георгиевской башнях.

Также для посещения доступны выставки "Град на усть Оки" в Никольской башне, "Подвиг народного единства" в Ивановской башне, экспозиции "На лицевой стороне" и "Мамонт и его спутники" в Зачатской башне.

Для взрослых билет обойдется в 500 рублей, для студентов и пенсионеров - 350 рублей, а школьный билет стоит 250 рублей.

Напомним, в 2022 году кольцевые экскурсии по стене Нижегородского кремля возобновились 17 апреля. На зимний период маршрут был закрыт 11 ноября.

Также ранее сообщалось, что с 1 апреля снова доступны экскурсии на электромобилях по Нижегородскому кремлю.

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Теги:
Кремль Экскурсия
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