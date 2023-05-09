Дружина Горьковского автозавода признана лучшей в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Департамент по безопасности и мобилизационной подготовке администрации Нижнего Новгорода объявил победителей в номинациях "Лучшая народная дружина" и "Лучший народный дружинник" по итогам 2022 года.

Так, лучшей в городе стала дружина Горьковского автозавода, а лучшим дружинником признан член автозаводской дружины Александр Трофимов.

Как рассказал директор департамента Алексей Кашканов, за прошедший год численность дружинников увеличилась почти на 200 человек. Это стало возможным благодаря дополнительным мерам по улучшению деятельности народных дружин.

Сейчас в Нижнем Новгороде ежедневно работают 13 народных дружин, в состав которых входят более 600 человек.

Ранее сообщалось, что около 1300 административных правонарушений пресекли народные дружины Нижнего Новгорода в 2022 году.

Также напомним, что по итогам 2021 года дружина Автозаводского района также была признана лучшей в Нижнем Новгороде.