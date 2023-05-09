План ликвидации оползня под станцией канатной дороги разработают в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

План ликвидации оползня под станцией канатной дороги разработают в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на МКУ "Управление инженерной защиты территорий Нижнего Новгорода".

Согласно информации, сход грунта произошел в начале апреля. После обнаружения проблемы специалисты исследовали участок и создали временное укрепление, которое предотвратит допуск поверхностных вод в зону схода грунта.

За это время новых трещин не появилось. Участок находится под ежедневным мониторингом. Идет разработка комплекса мероприятий для ликвидации оползня.

Сроки полной ликвидации схода грунта на данный момент неизвестны.

Напомним, в марте у Нижегородского кремля произошел локальный сход верхнего слоя грунта.