Противооползневые сооружения на Волжско-Окских склонах отремонтируют за 29,8 млн рублей Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Противооползневые сооружения на Волжско-Окских склонах отремонтируют за 29,8 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно информации, подрядчика на выполнение работ ищет МКУ "Управление инженерной защиты территорий Нижнего Новгорода".

На территории Волжско-Окских склонов будет выполнен ремонт дренажей мелкого заложения, колодцев, порталов штолен, быстротоков и откосных дорожек в районе Похвалинского съезда.

Также будут отремонтированы водоотводный лоток по правому склону Похвалинского съезда, лестницы в районе Аллеи Дружбы, улицы Родионова и Похвалинского съезда.

Кроме того, в порядок приведут дорожки Волжского склона и коллектор на Нижне-Волжской набережной.

Гарантия на выполненные работы должна составлять 36 месяцев.

Подрядчик будет определен 22 мая, а работы должны завершиться к 30 сентября.

Ранее сообщалось, что план ликвидации оползня под станцией канатной дороги разработают в Нижнем Новгороде.

Также напомним, что более 167 млн рублей выделено на разработку схемы сети ливневок в Нижнем Новгороде на 2026-2036 годы.