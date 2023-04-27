"Хор Турецкого" выступит на площади Минина и Пожарского в День Победы

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"Хор Турецкого" выступит на площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде в День Победы. Об этом сообщается в соцсетях коллектива.
Согласно информации, бесплатный праздничный концерт "Песни Победы" коллективов "Хор Турецкого" и SOPRANO пройдет 9 мая в 20:00.
Нижегородцы смогут услышать "Катюшу", "Смуглянку", "Нам нужна одна победа", "Священную войну" и многие другие легендарные песни.
Также "Хор Турецкого" исполнит и авторские композиции: "Ленинградский горьковатый хлеб" и новинку — "У русских все через край".
Напомним, в этом году Парад Победы в Нижнем Новгороде вернется на площадь Минина и Пожарского.
При этом "Бессмертный полк" в Нижегородской области 9 мая состоится в новом формате.
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