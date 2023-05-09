Ущерб почвам от свалки на территории завода "Красное Сормово" оценен в 37,1 млн рублей Общество

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области

Ущерб почвам от свалки на территории завода "Красное Сормово" оценен в 37,1 млн рублей. Об этом сообщили в Росприроднадзоре по Нижегородской области.

Согласно информации, свалка была обнаружена в 2020 году в районе улицы Щербакова.

Установлено, что земельный участок, на котором были обнаружены строительные и бытовые отходы, принадлежит судостроительному заводу "Красное Сормово", который несет ответственность за содержание территории.

В связи с этим завод был привлечен к административной ответственности статье 8.7 ч. 2 КоАП РФ (Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв).

Отмечается, что сумму причиненного ущерба "Красное Сормово" должно возместить. В случае отказа от добровольного возмещения, Росприроднадзор будет добиваться выплаты в судебном порядке.

Ранее сообщалось, что масштабную свалку неизвестного происхождения обнаружили в Сормовском районе Нижнего Новгорода.