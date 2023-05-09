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Общество

Пешеходный мост со смотровой площадкой открылся на Бору

10 мая 2023 16:52  [111] Общество

Фото: Алюминиевая ассоциация

Алюминиевый пешеходный мост со смотровой площадкой открылся на Бору. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, мост над объездной дорогой соединяет центральную часть Бора с берегом реки Везлома. Также со смотровой площадки открывается вид на Нижний Новгород.

Длина моста составляет 121,6 м, ширина – 3,33 м. Его архитектурный облик был разработан АБ "Гора".

Со стороны Бора идет нормативный подъем пандуса, а от берега предусмотрены лестничный сход и подъемная платформа для маломобильных граждан.

Замгубернатора Нижегородской области Сергей Морозов отметил, что мост является частью общественного пространства "Борское Волгоречье".

В рамках проекта ранее уже была построена перехватывающая парковка у станции канатной дороги, проведено благоустройство территории по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". В ближайшее время будет обустроена велодорожка.

Напомним, что первый в стране пешеходный алюминиевый мост был построен в 2017 году в Нижегородской области. Он располагается в деревне Афонино.

Кроме того, сейчас в городе Бор идет строительство первого в России автомобильного моста из алюминия.

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Теги:
Благоустройство Бор Мост
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