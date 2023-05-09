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Бизнес

Новый формат электронного документооборота станет доступен для нижегородских предпринимателей в 2023 году

11 мая 2023 10:20  [30] Бизнес

Предприниматели Нижегородской области в 2023 году смогут воспользоваться новой формой электронного документооборота. Об этом сообщает ФНС России.

Так, в текущем году будет разработано четыре важных для электронного документооборота формата, которые в дальнейшем утвердят приказами службы. Это форматы акта приема-передачи запасов (основных средств), накладной по учету движения запасов, акта рекламации (претензии), спецификации.

Их использование позволит бизнесу автоматизировать внутренние процессы работы с документами, а также ускорит взаимодействие с контрагентами. В перспективе доработка информационных систем сэкономит компаниям и предпринимателям деньги, учитывая возрастающие затраты на бумажные документы. Кроме того, документы, сформированные по утвержденным форматам, можно передать в налоговые органы в электронном виде при проведении контрольных мероприятий.

Если организация не найдет в плане востребованный для себя формат, можно согласно методическим рекомендациям разработать и внести таковой на рассмотрение комиссии по форматам электронных документов.

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированный президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.

Напомним, что цикл обучающих семинаров пройдет в нижегородском центре "Мой бизнес".

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