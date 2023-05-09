Ремонт дороги на улице Большой Печерской завершили в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Telegram-канал "Метро НН"

Ремонт дороги на улице Большой Печерской завершили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в Telegram-канале "МетроНН".

Согласно информации, на участке улицы от дома №54 до дома №93 по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" было полностью обновлено асфальтовое покрытие. Специалисты ГУММиД уже оценили высокое качество работ.

Также сейчас в районе стройплощадки станции метро "Сенная" обновляется участок временной объездной дороги, на котором будет уложен асфальт.

В ближайшее время здесь будет временно закрыто движение транспорта от Печерского съезда к жилым домам и канатной дороге.

Ранее сообщалось, что госкомиссия приняла уже 15 участков дорог, отремонтированных в Нижегородской области по нацпроекту БКД в 2023 году.