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Ремонт дороги на улице Большой Печерской завершили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в Telegram-канале "МетроНН".
Согласно информации, на участке улицы от дома №54 до дома №93 по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" было полностью обновлено асфальтовое покрытие. Специалисты ГУММиД уже оценили высокое качество работ.
Также сейчас в районе стройплощадки станции метро "Сенная" обновляется участок временной объездной дороги, на котором будет уложен асфальт.
В ближайшее время здесь будет временно закрыто движение транспорта от Печерского съезда к жилым домам и канатной дороге.
Ранее сообщалось, что госкомиссия приняла уже 15 участков дорог, отремонтированных в Нижегородской области по нацпроекту БКД в 2023 году.
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