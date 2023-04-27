Госкомиссия приняла уже 15 участков дорог, отремонтированных в Нижегородской области по нацпроекту БКД в 2023 году Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев принял участие в научно-практической конференции Федерального дорожного агентства "Эффективные подходы к реализации дорожной деятельности на территории субъектов РФ" в Казани. В рамках мероприятия он рассказал о ходе реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" на территории Нижегородской области в 2023 году.

К настоящему времени уже 15 участков дорог полностью отремонтированы и сданы госкомиссии.

Он отметил, что в этом году стояла задача провести ремонтную кампанию прежде всего с учётом уникальности региона и конкретных потребностей жителей.

"Это необходимо, чтобы не только достичь запланированных показателей нормативности, но и сохранить имеющиеся результаты", - подчеркнул Павел Саватеев.

Согласно информации, в рамках нацпроекта в текущем году запланировано отремонтировать более 1 тысячи км региональных и местных дорог. Уже заключены контракты на 221 объект, 14 из которых входит в опорную сеть.

Саватеев сообщил, что по итогам кампании 2023 года к нормативному состоянию приведут почти 70% областных трасс опорной сети.

Кроме того, ФКУ "Упрдор Москва – Нижний Новгород" проведёт масштабные работы на федеральных трассах М-7 "Волга", Р-158 Нижний Новгород - Саратов и трассы Р-177 "Поветлужье".

Так, на М-7 в границах региона до 2024 года приведут в нормативное состояние шесть участков общей протяжённостью более 100 км.

На трассе Р-158 в этом году стартуют работы по расширению до четырёх полос участка от посёлка Нижегородец до деревни Лапшиха.

В 2023-2024 годах будет отремонтировано около 40 км дороги на участке с 146 по 186 км от пгт Воскресенское до границы с Республикой Марий Эл.

Напомним, что что работы по нацпроекту удалось начать раньше благодаря теплой и сухой погоде. Первый отремонтированный в 2023 году участок дороги Лысково-Петровка прошёл приёмку ещё в середине апреля.

Также сообщалось, что в Нижегородской области в 2023 году для выполнения задач по нацпроекту БКД будет задействовано 40 асфальтобетонных заводов.