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Площадка КРТ в районе улицы Правды в Нижнем Новгороде выставлена на торги. Об этом сообщается на сайте Минграда Нижегородской области.
Согласно информации, торги проводятся на сайте ГИС ТОРГИ, а также на электронной торговой площадке "Росэлторг".
Застройке подлежит территория площадью 1,84 гектара в границах улиц Правды, Чонгарская, и Менделеева. В рамках реализации проекта запланировано расселение 4 ветхих и 5 аварийных многоквартирных жилых домов.
На этой площадке планируется построить многоквартирные дома переменной этажности. Площадь застройки составит 4, 48 тысяч кв. м с 16,27 тыс. кв. м жилых помещений. Срок реализации проекта КРТ - 10 лет.
Начальная цена аукциона на право заключения договора о КРТ составляет 2 463 115,26 рублей.
Подведение итогов торгов запланировано на начало июля 2023 года.
Ранее сообщалось, что мастер-план комплексного развития территории в районе Плотничного переулка согласовали в Нижнем Новгороде.
Также напомним, что жилые дома и социальные объекты планируется построить на Гребном канале в рамках КРТ.
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