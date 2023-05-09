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Общество

Площадка КРТ в районе улицы Правды в Нижнем Новгороде выставлена на торги

11 мая 2023 12:17  [149] Общество

Фото: с сайта Минграда Нижегородской области

Площадка КРТ в районе улицы Правды в Нижнем Новгороде выставлена на торги. Об этом сообщается на сайте Минграда Нижегородской области.

Согласно информации, торги проводятся на сайте ГИС ТОРГИ, а также на электронной торговой площадке "Росэлторг".

Застройке подлежит территория площадью 1,84 гектара в границах улиц Правды, Чонгарская, и Менделеева. В рамках реализации проекта запланировано расселение 4 ветхих и 5 аварийных многоквартирных жилых домов.

На этой площадке планируется построить многоквартирные дома переменной этажности. Площадь застройки составит 4, 48 тысяч кв. м с 16,27 тыс. кв. м жилых помещений. Срок реализации проекта КРТ - 10 лет.

Начальная цена аукциона на право заключения договора о КРТ составляет 2 463 115,26 рублей.

Подведение итогов торгов запланировано на начало июля 2023 года.

Ранее сообщалось, что мастер-план комплексного развития территории в районе Плотничного переулка согласовали в Нижнем Новгороде.

Также напомним, что жилые дома и социальные объекты планируется построить на Гребном канале в рамках КРТ.

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Теги:
КРТ торги
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