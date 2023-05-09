Инвесторы вложат в проекты ИНТЦ "Квантовая долина" 1,85 млрд рублей Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Объем заявленных частных инвестиций в проекты инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Квантовая долина" в Нижегородской области достиг 1,85 млрд рублей, а количество резидентов – 15. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, интерес инвесторов к территории с особым налоговым режимом способствует развитию региона не только как производственной, но и исследовательской базы.

Пятнадцатым участником ИНТЦ стало ООО "Комплексные решения", которое инвестирует 150 млн рублей в разработку технологий и создание научно-производственного предприятия на территории одного из кластеров.

Компания будет развивать собственную технологию производства установок для изготовления моторных масел, позволяющую сократить производственный цикл до 75 минут, тогда как при классическом методе он составляет от 6 до 24 часов.

Как рассказал руководитель ООО "Комплексные решения" Станислав Серегин, компания уже сейчас производит первые модели установки для изготовления смазочных масел, выпуск новых моделей планируется начать на базе ИНТЦ "Квантовая долина".

Напомним, что первый корпус "Квантовой долины" в Нижнем Новгороде планируется построить в 2025 году.

Кластеры ИНТЦ будут располагаться в разных частях Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что ИНТЦ "Квантовая долина" и ташкентский технопарк "ИННО" будут совместно реализовывать научные проекты.