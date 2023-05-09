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Размер премии Нижнего Новгорода увеличен до 1 млн рублей

11 мая 2023 13:53  [168] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Размер премии Нижнего Новгорода увеличен до 1 млн рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, в этом году в тридцатый раз премии вручат нижегородским предприятиям и физическим лицам, внесших наибольший вклад в развитие Нижнего Новгорода.

В 2023 году награждение будет проходить по 16 основным номинациям, что на 5 больше, чем в 2022 году. Также увеличен размер денежного вознаграждения - со 100 тысяч рублей до 1 млн рублей.

Теперь номинация "Промышленность, предпринимательство и IT-технологии" разделена на "Предпринимательство и промышленность" и "Инновации и цифровые технологии". 

"Краеведение и туризм" стали двумя отдельными номинациями. Также на две разделена номинация "Архитектура, дизайн и экология общественных пространств": "Архитектура, дизайн и благоустройство общественных пространств" и "Экология и защита окружающей среды". 

В блок "культурных номинаций" внесены "Авторское произведение в области искусства", "Просветительство в области культуры" и "Событие в области культуры и искусства". 

Кроме того, добавлена новая номинация - "Родительское просвещение".

Подать заявку на премию Нижнего Новгорода можно с 15 мая до 15 июня по электронной почте: premiann@admgor.nnov.ru. Телефон для справок :8 (831) 435-69-54.

Ранее в Нижнем Новгороде увеличили единовременную выплату Почетным ветеранам.

Напомним, в 2022 году на премию города было подано 94 заявок, из которых 34 дошли до финала. Авторы 15 проектов стали лауреатами премии города Нижнего Новгорода.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Премия
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