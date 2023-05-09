Скоростной поезд "Ласточка" свяжет Нижний Новгород с Иваново с 1 июня Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Скоростной поезд "Ласточка" свяжет Нижний Новгород с Иваново с 1 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Согласно информации, поезд будет курсировать ежедневно. Из Нижнего Новгорода "Ласточка" будет отправляться в 19:07 с прибытием в Иваново в 22:17.

В обратном направлении поезд будет отправляться в 06:55 с прибытием в столицу Приволжья в 10:05.

Отмечается, что в пути "Ласточка" будет находиться в среднем на два часа меньше поездов дальнего следования, работающих на маршруте в настоящее время.

В пути следования поезд будет остановки остановки на станциях Дзержинск, Ковров-1 и Шуя.

Ранее сообщалось, что новый поезд Нижний Новгород – Лабытнанги будет запущен c июня.