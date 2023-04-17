Новый поезд Нижний Новгород – Лабытнанги будет запущен c июня Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Новый прямой поезд свяжет Нижний Новгород и Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе с 14 июня. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Согласно информации, пассажирский поезд №99/100 будет курсировать раз в 4 дня. Отправление из Нижнего Новгорода в 16:10, прибытие в Лабытнанги через сутки в 15:25 по местному времени. Стоит отметить, что часовой пояс в ЯНАО составляет +2 часа к московскому.

Обратный поезд будет отправляться из Лабытнанги с 16 июня в 18:48 и прибывать в Нижний Новгород в 9:41.

В РЖД отметили, что на маршруте следования предусмотрены остановки в Кирове, Котласе, Ухте, Инте и ряде других населенных пунктов.

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Напомним, изначально данный железнодорожный маршрут планировалось запустить до Кирова, но правительство ЯНАО выступило с инициативой его продления до Нижнего Новгорода. В ОАО РЖД данную идею поддержали.