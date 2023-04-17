Новый поезд Нижний Новгород – Лабытнанги будет запущен c июня

Новый прямой поезд свяжет Нижний Новгород и Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе с 14 июня. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.
Согласно информации, пассажирский поезд №99/100 будет курсировать раз в 4 дня. Отправление из Нижнего Новгорода в 16:10, прибытие в Лабытнанги через сутки в 15:25 по местному времени. Стоит отметить, что часовой пояс в ЯНАО составляет +2 часа к московскому.
Обратный поезд будет отправляться из Лабытнанги с 16 июня в 18:48 и прибывать в Нижний Новгород в 9:41.
В РЖД отметили, что на маршруте следования предусмотрены остановки в Кирове, Котласе, Ухте, Инте и ряде других населенных пунктов.
Билеты в живописную лесотундру в низовьях Оби доступны к продаже по цене от 5 495 рублей.
Напомним, изначально данный железнодорожный маршрут планировалось запустить до Кирова, но правительство ЯНАО выступило с инициативой его продления до Нижнего Новгорода. В ОАО РЖД данную идею поддержали.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+