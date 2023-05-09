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Общество

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в Сочи в феврале-марте 2024 года

11 мая 2023 16:30  [46] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в России в феврале-марте 2024 года. Мероприятие планируется провести на Федеральной территории "Сириус" в Сочи. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко.

Согласно информации, фестиваль пройдет практически точно в даты завершения Олимпиады в Сочи 2014 года - с 29 февраля по 7 марта. Таким образом, участники отметят десятилетие зимних Олимпийских игр.

Также Сергей Кириенко предложил снизить планку возраста участников фестиваля, чтобы в Сириус могли приехать представители Российского движения детей и молодежи.

Вице-премьер Татьяна Голикова добавила, что, несмотря на внешнеполитическую обстановку, многие заявили о своем желании приехать в Россиию.

Напомним, последний раз Всемирный фестиваль студентов и молодежи прошел в 2017 году в Сочи. Идея вновь провести его была озвучена президенту в рамках встречи с учащимися вузов 25 января этого года.

В апреле президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении на территории России Всемирного фестиваля молодежи.

В состав оргкомитета по подготовке фестиваля вошел и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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Теги:
Молодежь Фестиваль
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