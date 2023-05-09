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Общество

"Ростелеком" обеспечил мобильной связью 44 села Нижегородской области

11 мая 2023 18:28  [145] Общество

Фото: Ростелеком

В этом году "Ростелеком" обеспечил покрытие мобильной сетью стандарта 4G/LTE 44 малых населенных пунктов Нижегородской области. Доступ к голосовой связи и скоростному интернету получили свыше 11 тысяч сельских жителей.

Базовые станции установлены по госпрограмме "Устранение цифрового неравенства 2.0", реализуемого Минцифры РФ совместно с "Ростелекомом" в деревнях и селах, где проживают от 100 до 500 человек. С 2021 по 2022 год услуги мобильной связи четвертого поколения стали доступны более пяти тысячам жителей в 20 поселениях Нижегородской области.

Евгений Петров, вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО "Ростелеком":

"Мобильная связь четвертого поколения появится еще в нескольких десятках населенных пунктов региона уже в этом году. Базовые станции подсоединяются к волоконно-оптическим линиям связи, что обеспечивает высокую скорость передачи данных. Мы уже построили более 132 километров оптики и еще 118 введем в эксплуатацию до конца года. Оснащение малых сёл и деревень оптической инфраструктурой позволяет нам находить больше технических решений для подключения к интернету коммерческих и государственных объектов".

При выборе места установки вышки с базовой станцией прежде всего учитывается наилучшее покрытие мобильной связью территории поселения.

Главное условие для включения сёл и деревень в программу — отсутствие устойчивой мобильной связи. Принимается во внимание и мнение граждан, которые голосуют на Госуслугах за свой населенный пункт.

Егор Поляков, заместитель губернатора Нижегородской области:

"Нижегородская область вошла в число наиболее активных регионов по количеству, проголосовавших на портале госуслуг за подключение сел к мобильной связи. Свое мнение выразили почти 22 тысячи человек. Самыми инициативными оказались жители Большой Козляны Уренского муниципального округа, они отдали 653 голоса за свою деревню".

Голосование на портале "Госуслуги" проводилось с 12 октября по 26 ноября прошлого года. На основании рейтинга была сформирована адресная программа.

Каждый этап проекта занимает около трех месяцев. За этот период осуществляется проектирование, геодезические и геологические исследования, доставка и монтаж металлоконструкций, настройка и тестирование оборудования. Технологическое присоединение базовых станций сотовой связи к электрическим сетям обеспечивает филиал компании "Россети Центр и Приволжье» — «Нижновэнерго".

После запуска базовых станций в эксплуатацию жителям становятся доступны услуги оператора мобильной связи Tele2.

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Теги:
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