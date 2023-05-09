Улицу 40 лет Октября в Нижнем Новгороде перекроют для транспорта на две недели Общество

Фото: ЦОДД

В Приокском районе Нижнего Новгорода будет временно приостановлено движение транспорта на улице 40 лет Октября. Об этом сообщили в профильном городском департаменте.

Перекрытие затронет участок от проспекта Гагарина до дома №4 по улице Пятигорская в связи с ремонтными работами на трамвайных путях.

Ограничения будут действовать в период с 6:00 13 мая до 22:00 26 мая.

Соответствующие дорожные знаки будут установлены на подъездах к зоне перекрытия. Объезд будет организован по прилегающим улицам.

В связи с этим у автобусов А-62, А-63, Т-82 будет скорректированы маршруты движения. Их пустят по улицам Горной улице и Полярной улице.