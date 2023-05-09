Улицу 40 лет Октября в Нижнем Новгороде перекроют для транспорта на две недели

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В Приокском районе Нижнего Новгорода будет временно приостановлено движение транспорта на улице 40 лет Октября. Об этом сообщили в профильном городском департаменте.
Перекрытие затронет участок от проспекта Гагарина до дома №4 по улице Пятигорская в связи с ремонтными работами на трамвайных путях.
Ограничения будут действовать в период с 6:00 13 мая до 22:00 26 мая.
Соответствующие дорожные знаки будут установлены на подъездах к зоне перекрытия. Объезд будет организован по прилегающим улицам.
В связи с этим у автобусов А-62, А-63, Т-82 будет скорректированы маршруты движения. Их пустят по улицам Горной улице и Полярной улице.Ранее сообщалось, что перекрёсток улиц Новой и Короленко в Нижнем Новгороде перекроют до 15 мая.
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