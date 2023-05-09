Две новые остановки появились у электричек в Нижнем Новгороде

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Две новые остановки с сегодняшнего дня появились у электричек в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.
Так, электричка "Проспект Гагарина - Нижний Новгород" теперь останавливается в Сартаково.
Также у пригородного поезда "Нижний Новгород – Гороховец" появилась остановка на станции "435 км".
Ранее сообщалось, что "Городскими электричками" в Нижнем Новгороде в I квартале 2023 года воспользовались более 385 тысяч пассажиров.
Также напомним, что скоростной поезд "Ласточка" свяжет Нижний Новгород с Ивановом с 1 июня.
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