Две новые остановки появились у электричек в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Две новые остановки с сегодняшнего дня появились у электричек в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Так, электричка "Проспект Гагарина - Нижний Новгород" теперь останавливается в Сартаково.

Также у пригородного поезда "Нижний Новгород – Гороховец" появилась остановка на станции "435 км".

Ранее сообщалось, что "Городскими электричками" в Нижнем Новгороде в I квартале 2023 года воспользовались более 385 тысяч пассажиров.

Также напомним, что скоростной поезд "Ласточка" свяжет Нижний Новгород с Ивановом с 1 июня.