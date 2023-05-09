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Политика

Марат Хуснуллин отметил Нижегородскую область в числе лидеров по реализации госпрограмм

12 мая 2023 11:12  [102] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию отметил Нижегородскую область в числе лидеров по реализации госпрограмм.

Как сообщил Марат Хуснуллин, 1 апреля была завершена контрактация по государственным программам, поэтому сейчас необходимо приложить максимум усилий для своевременного завершения строительства всех запланированных объектов. Среди регионов, которые лучше всего ведут эту работу, вице-премьер отметил Нижегородскую, Пензенскую области, Республику Бурятия, Чеченскую Республику, Ростовскую область и Республику Башкортостан.

"По поручению Президента перед нами стоит задача сохранить набранные в прошлом году темпы по жилищному строительству. Минстрою, иным министерствам и регионам необходимо усилить эту работу, в том числе особое внимание уделить индивидуальному жилищному строительству. В этой связи прошу взять на контроль работу по наращиванию в регионах градостроительного потенциала и подписать соответствующие меморандумы между Минстроем и регионами", – добавил Марат Хуснуллин.

Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, за январь-март в регионе было введено в эксплуатацию более 675 тысяч квадратных метров жилья, что на 30% больше показателей 2022 году за это же время.

Также за первые четыре месяца 2023 года в Нижегородской области было выдано более 20 разрешений на строительство, что на 60% больше, чем в прошлом году.

"Инвесторы пользуются мерами поддержки и выбирают нижегородские площадки, тем самым обеспечивая новые рабочие места. Положительной динамике способствуют и новые региональные нормативы градостроительного проектирования", - отметил Глеб Никитин.

Напомним, в апреле Марат Хуснуллин также отмечал высокие показатели реализации государственных программ в Нижегородской области

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Теги:
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