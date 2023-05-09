Возможность оплатить парковку транспортной картой появилась в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Возможность оплатить парковку транспортной картой появилась в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Согласно информации, для оплаты парковки теперь можно приложить транспортную карту "Ситикард" к паркомату со стикером "Ситикард".

Полонить карту можно через мобильное приложение автоматизированной системы оплаты проезда.

Напомним, 29 марта на платных парковках Нижнего Новгорода начала работать система постоплаты.

Ранее Дума Нижнего Новгорода запретила закрывать номера автомобилей на платных парковках.