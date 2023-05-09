Нижегородские сельхозпроизводители могут получить субсидию на мелиорацию Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области начало отбор получателей субсидии по возмещению части затрат предприятиям АПК, связанных с реализацией проектов мелиорации земель сельскохозяйственного назначения.

Согласно информации, получить помощь могут сельскохозяйственные товаропроизводители, ведущие деятельность на территории Нижегородской области и уплачивающие налоги в бюджет региона.

Замгубернатора Андрей Саносян отметил, что поддержка проектов мелиорации позволяет существенно нарастить объемы выращиваемых культур.

Результатом предоставления субсидии является площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования.

Сельхозпроизводители могут получить до 50% возмещения затрат.

Минсельхоз принимает заявки по адресу: Нижний Новгород, Кремль, корпус 2 или по почте: индекс 603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 14; либо по адресу электронной почты minapk@minapk.nnov.ru. Подробная информация опубликована на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что меры господдержки предприятий АПК обсудили в Лысковском районе на совещании под председательством Андрея Саносяна.

Также напомним, что нижегородские аграрии выполнили весенний сев на 77%.