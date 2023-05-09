Трехсекционные трамваи "МиНиН" планируется выпускать на маршрутах №6 и №7 в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Екатерина Спехова

Трехсекционные трамваи "МиНиН" планируется выпускать на маршрутах №6 и №7 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил руководитель проектов ООО "Экологические проекты" Евгений Грабовский на заседании "круглого стола" Нижегородского экспертного клуба.

Согласно информации, на указанных маршрутах будет работать 26 новых вагонов.

В часы пик на маршрутах №6 и №7 запланирован выпуск трехсекционных трамваев для комфортного обслуживания пассажиров.

Напомним, российско-белорусское производство трамваев открылось в Нижегородской области в декабре 2022 года. В этом году Нижний Новгород получит почти 90 трамваев "МиНиН".