Музей-заповедник А.С. Пушкина "Болдино" закрыли на реставрацию
Масштабная замена устаревших лифтов в регионе
Схему сети ливнёвок на 2026-2036 годы разработают в Нижнем Новгороде
Ярмарка "Секреты мастеров" на Нижне-Волжской набережной
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
13 мая 2023 12:19  [111] Стоимость одного электробуса для Нижнего Новгорода составит около 1 млн рублей
13 мая 2023 12:06  [124] Трехсекционные трамваи "МиНиН" планируется выпускать на маршрутах №6 и №7 в Нижнем Новгороде
13 мая 2023 11:04  [187] Ремонт путепровода через улицу Кузбасскую в Нижнем Новгороде начнется 16 мая
13 мая 2023 10:06  [130] Смертность в Нижегородской области с начала года снизилась на 17,1%
13 мая 2023 09:21  [169] Степень готовности новой школы на 825 мест в Городце составляет 25%
12 мая 2023 19:41  [309] Педагогические вузы начнут оказывать соцподдержку студентам из семей бойцов СВО
12 мая 2023 19:27  [309] Волонтёры Инжинирингового дивизиона Росатома высадили аллею в парке Кулибина
12 мая 2023 18:58  [580] Ряд улиц Нижнего Новгорода перекроют 13 мая в рамках открытия мотосезона
12 мая 2023 18:52  [279] Штаб общественной поддержки начал принимать батарейки на утилизацию
12 мая 2023 18:43  [289] Ремонт школы №73 в Нижнем Новгороде будет продолжен новым подрядчиком
Общество

Трехсекционные трамваи "МиНиН" планируется выпускать на маршрутах №6 и №7 в Нижнем Новгороде

13 мая 2023 12:06  [124] Общество

Фото: Екатерина Спехова

Трехсекционные трамваи "МиНиН" планируется выпускать на маршрутах №6 и №7 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил руководитель проектов ООО "Экологические проекты" Евгений Грабовский на заседании "круглого стола" Нижегородского экспертного клуба.

Согласно информации, на указанных маршрутах будет работать 26 новых вагонов.

В часы пик на маршрутах №6 и №7 запланирован выпуск трехсекционных трамваев для комфортного обслуживания пассажиров.

Напомним, российско-белорусское производство трамваев открылось в Нижегородской области в декабре 2022 года. В этом году Нижний Новгород получит почти 90 трамваев "МиНиН".

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Общественный транспорт Трамвай
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Парад Победы прошел в Нижнем Новгороде в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
09 мая 2023 13:48Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph