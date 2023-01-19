Почти 90 трамваев "МиНиН" получит Нижний Новгород в 2023 году Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Почти 90 трамваев "МиНиН" получит Нижний Новгород в 2023 году. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на замминистра транспорта и автомобильных дорог региона Дениса Рябинина.

Согласно информации, один из трамваев, произведенных в Ворсме, сейчас проходит обкатку, которую планируется завершить в феврале, после чего вагон начнет курсировать на одном из маршрутов.

В текущем году в Нижний Новгород будет поставлено 89 трамваев "МиНиН", а в 2024 году - еще 80.

В 2023 году продолжатся работы по обновлению трамвайных путей на Сормовском кольце. Движение трамваев №6 и №7 на участке до станции "Варя" было возобновлено в конце декабря 2022 года. В марте планируется начать ремонтные работы на маршруте трамвая №5 от Мызы до площади Лядова. Также модернизация пройдет в трамвайном депо №2 по улице Народной.

Модернизация трамвайной инфраструктуры в Нижнем Новгороде рассчитана на 4 этапа до декабря 2026 года. В верхней части города будет обновлено 47,7 км пути и 5 тяговых подстанций с питающими линиями. В нижней части — 101,6 километра и 10 тяговых подстанций.

Также будут установлены новые остановочные павильоны, модернизировано 3 трамвайных депо.

По словам Дениса Рябинина, к началу реализации проекта модернизации электротранспорта изношенность инфраструктуры составляла более 80%, а подвижного состава - более 85%.

Планируется, что после модернизации средняя скорость трамваев увеличится на 45%— до 18 км/ч. По оценкам экспертов, к 2028 году пассажиропоток вырастет с 24,7 млн пассажиров до 48,4 млн пассажиров в год.

Напомним, что электротранспорт в Нижнем Новгороде модернизируют за 50 млрд рублей в течение 5 лет.

Проект модернизации был одобрен Минтрансом РФ. Концессионное соглашение о модернизации инфраструктуры электротранспорта в Нижнем Новгороде было подписано с ООО "Экологические проекты".

Нижний Новгород станет первым городом России, в котором заменят 100% трамвайных путей по концессии.