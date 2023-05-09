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Общество

Стоимость одного электробуса для Нижнего Новгорода составит около 1 млн рублей

13 мая 2023 12:19  [136] Общество

Фото: Группа ГАЗ

Стоимость одного электробуса для Нижнего Новгорода составит около 1 млн рублей. Об этом сообщил руководитель проектов ООО "Экологические проекты" Евгений Грабовский на заседании "круглого стола" Нижегородского экспертного клуба.

Согласно информации, в рамках обновления электротранспорта в Нижнем Новгороде планируется закупить 62 электробуса с ночной зарядкой и 51 электробус с возможностью быстрой зарядки.

Отмечается, что для областного бюджета один электробус будет стоить около 1 млн рублей, с учетом субсидирования из федерального бюджета.

Напомним, правительство РФ одобрило выделение Нижегородской области субсидии на модернизацию городского электротранспорта.

"Вижу комментарии нижегородцев про состояние троллейбусов. Действительно, большую их часть пора менять. Процент износа подвижного состава огромный! 118 единиц (а это больше половины) - рухлядь, только списывать", - отмечал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В нагорной части Нижнего Новгорода будут работать шестьдесят электробусов, что позволит восстановить маршруты №9 и №31 и продлить маршруты до новых микрорайонов.

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Теги:
Общественный транспорт
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