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Фортепианный фестиваль Pianissimo пройдет в Пакгаузах в Нижнем Новгороде летом 2023 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Согласно информации, в этом году мероприятие состоится сразу в трех городах: Нижнем Новгороде, Москве и Санкт-Петербурге.
Концерты будут проходить с 1 июля по 26 августа. На данный момент даты фестиваля в Нижнем Новгороде, как и имена музыкантов, которые выступят в столице Приволжья, неизвестны.
Как отмечают организаторы, в фестивалях Pianissimo примут участие российские музыканты, ставшие суперзвездами, а также талантливые имена из других стран.
"Всех ждем в гости в Нижний на летнюю культурную программу!" - написал Глеб Никитин.
Ранее сообщалось, что основная площадка празднования всероссийского Дня молодежи будет организована в Нижнем Новгороде.
Также напомним, что программу массовых мероприятий на лето анонсировали в Нижнем Новгороде.
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