Архсовет согласовал мастер-план площадки КРТ в Советском районе Нижнего Новгорода

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Архсовет согласовал мастер-план площадки комплексного развития территории в Советском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Согласно информации, площадка находится в районе улиц Бориса Панина, Полтавской, Республиканской, Ижорской, Одоевского, Высоковского проезда. Ее площадь составляет 7,4 га.
Отмечается, что одной из причин реализации проекта КРТ стала необходимость обеспечения имеющихся микрорайонов местами в школах и детсадах. Для этого на участке на месте малоэтажной застройки предусмотрено строительство школы на 950 мест, а также двух детских садов на 200 и 300 мест в районе улицы Борисы Панина.
Также на участке запланировано строительство девяти многоквартирных жилых домов переменной этажностью от 5 до 18 этажей, трех подземных паркингов на 435 мест.
В рамках реализации проекта КРТ будет расселено 16 многоквартирных домов и 36 частных домов. Их общая площадь составляет более 10 тысяч кв. м. Владельцам помещений будет выплачена компенсация в соответствии с их рыночной стоимостью.
Представленное проектное решение предусматривает расселение 16 многоквартирных домов, большинство из которых построено в 50-е годы, и 36 частных домов. Общая площадь расселяемой жилой застройки составит чуть более 10 тыс. кв. метров.
Ранее сообщалось, что площадка КРТ в районе улицы Правды в Нижнем Новгороде выставлена на торги.
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