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Общество

Андрей Гнеушев направил обращение победителям конкурса "Нижегородская семья"

15 мая 2023 18:42  [105] Общество
Фото: Кира Мишина

Фото: Кира Мишина

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев направил обращение победителям ежегодного конкурса "Нижегородская семья". Как сообщили в Минсоцполитики региона, подведение итогов конкурса прошла на площадке Театра юного зрителя в Нижнем новгороде.

В своем обращении Андрей Гнеушев подчеркнул важность института семьи.

"Каждая семья, участвующая в конкурсе, уже является настоящим победителем. Благодаря вашему замечательному примеру воспитания детей и тем ценностям, которые вы передаете из поколения в поколение, словосочетание "нижегородская семья" звучит гордо. Будем чтить эти традиции и обязательно передавать их нашей молодежи", – сказал замглавы региона

Всего в конкурсе в 2023 году приняли участие 97 семей. 18 семей, прошедших отборочный этап, выступили в финале в 6 тематических номинациях. Лучшей многодетной семьей была признана семья Русаковых из Вадского муниципального округа, лучшей молодой семьей – семья Максимовых из г.о.г. Бор, лучшей сельской семьей – семья Грозы из Воскресенского муниципального округа. Победителем номинации "Золотая семья" стала семья Богдановых из Автозаводского района Нижнего Новгорода, номинации "Семья – хранитель традиций" – семья Шмагриных из Сормовского района Нижнего Новгорода, номинации "Через тернии – к звездам" – семья Мартемьяновых из г.о.г. Чкаловск.

Таланты финалистов оценивало профессиональное жюри. В число экспертов вошла председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по социальным вопросам Наталья Смотракова.

"Семья – это государство в государстве. Будет крепкой семья – будет крепкой и Россия! Оказание господдержки нижегородским семьям – приоритет в работе Законодательного собрания региона. Совместные усилия депутатов и правительства области направлены на улучшение жизни многодетных семей, поддержку семей на всех этапах их становления и развития. Именно поэтому на особом контроле – открытие новых яслей, детских садов, школ, строительство жилья, спортивных объектов", – отметила она.

Ранее сообщалось, что заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян поздравил победителей Всероссийской Молодежной олимпиады стандартов.

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Теги:
Конкурсы Семья
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