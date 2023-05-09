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Общество

Глеб Никитин поручил решить проблему с очередями на канатной дороге Нижний Новгород - Бор

16 мая 2023 10:12  [98] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале рассказал об оперативке с членами правительства и главами районов, на которой обсуждались наиболее частые вопросы от жителей.

Так, нижегородцы уже долгое время жалуются на огромные очереди, которые в туристический сезон образуются на канатной дороге Нижний Новгород - Бор.

Глеб Никитин отметил, что канатная дорога вводилась, в первую очередь, для решения вопросов транспортной доступности между Бором и Нижним Новгородом.

"Здорово, что наша канатная дорога востребована не только у жителей, но и у туристов. Но для первых это ежедневный способ передвижения от дома до работы и обратно, и важно учитывать их интересы", - написал губернатор.

Глава региона на основе анализа данных по пассажиропотоку поручил сформировать новый график поездок, который будет удобен как для местных жителей, так и для туристов. Также прорабатывается вопрос об увеличении мощности канатной дороги через Волгу.

Отметим, что летом 2022 года сообщалось, что количество кабинок на канатной дороге в Нижнем Новгороде не будет увеличено из-за санкций.

Также на оперативке обсуждался вопрос с вывозом мусора в муниципалитетах.

Так, по одному региональному оператору уже организован процесс лишения статуса, с еще одним оператором ведется претензионная работа.

"Но с муниципалитетов ответственности не снимаю, главы лично должны контролировать вопросы наведения порядка на местах!" - подчеркнул Глеб Никитин.

Напомним, в апреле глава Арзамаса Александр Щелоков рассказал о проблемах с вывозом мусора в городе. Подрядчик, занимающийся уборкой отходов, за месяц получил более ста предостережений.

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Теги:
Глеб Никитин Канатная дорога Мусор
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