Маршруты трамваев изменят из-за реконструкции путей на пр.Гагарина
"Красный" уровень готовности по кори введён в Нижегородской области
Путепровод через улицу Кузбасскую будут ремонтировать два года
Дорожные работы на трассе М-7 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
10 апреля 2023 18:46  [51] Правительство продлило бесплатный приём студентов, отчисленных из зарубежных вузов
10 апреля 2023 18:33  [77] Противоклещевая обработка пройдет в шести парках Нижнего Новгорода 11-13 апреля
10 апреля 2023 18:19  [81] Нижегородский водоканал запустил голосового робота-помощника
10 апреля 2023 17:56  [165] Нижегородские социальные участковые начали первые обходы территорий
10 апреля 2023 17:33  [142] Первый отремонтированный в 2023 году участок дороги готовят к приемке в Нижегородской области
10 апреля 2023 17:25  [112] Работы по бетонированию перекрытий ведутся на стройплощадке ледовой арены в Нижнем Новгороде
10 апреля 2023 17:09  [120] Нижегородские дизайнеры представят свои бренды на Московской неделе моды
10 апреля 2023 16:47  [122] Подрядчик уборки мусора в Арзамасе за месяц получил более ста предостережений
10 апреля 2023 16:28  [134] Конференция для директоров школ Нижнего Новгорода прошла в Мининском университете
10 апреля 2023 16:20  [125] Аварийный дом на улице Героя Давыдова перейдет в муниципальную собственность для последующего сноса
Общество

Подрядчик уборки мусора в Арзамасе за месяц получил более ста предостережений

10 апреля 2023 16:47  [122] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Глава Арзамаса Александр Щелоков в своем Telegram-канале рассказал о проблемах с вывозом мусора в городе.

Так, подрядчику за месяц было выдано более ста предписаний и предостережений, но результата данные меры не принесли. В связи с этим контракт с ним был расторгнут. До мая уборкой контейнерных площадок будет заниматься другая организация, после чего будет определен новый постоянный подрядчик.

"Не хочу рассуждать об очевидных пробелах в процедуре отбора участника, предложившего самую низкую цену на услуги (а это, к сожалению, главный аргумент в аукционе в соответствии с законодательством), но не сумевшего эти услуги оказать на должном уровне. Мало того, заявившийся подрядчик вообще из другого города, и это для работы, требующей регулярной включенности!" - написал Александр Щелоков.

Также мэр отметил, что есть нарекания и к работе регионального оператора, занимающегося вывозом мусора. Сейчас с ним ведется диалог для решения возникших проблем.

Сейчас в Арзамасе ведется работа по внедрению раздельного сбора мусора. Пока специальные контейнеры есть только в образовательных учреждениях.

"Предыдущий опыт показал, что контейнеры для раздельного сбора не выдерживают столкновений с нашей повседневностью. Сколько их ломали вандалы, не пересчитать. Но верю в лучшее. На территориях школ и детсадов готовятся площадки под новые контейнеры", - рассказал Александр Щелоков.

В заключение глава района призвал арзамасцев выходить на общегородские субботники, которые пройдут 22 апреля и 6 мая.

Напомним, в Нижнем Новгороде общегородской субботник пройдет 22 апреля.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Арзамас Мусор
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
10 апреля 2023 13:20Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph