Подрядчик уборки мусора в Арзамасе за месяц получил более ста предостережений

Фото:
Глава Арзамаса Александр Щелоков в своем Telegram-канале рассказал о проблемах с вывозом мусора в городе.
Так, подрядчику за месяц было выдано более ста предписаний и предостережений, но результата данные меры не принесли. В связи с этим контракт с ним был расторгнут. До мая уборкой контейнерных площадок будет заниматься другая организация, после чего будет определен новый постоянный подрядчик.
"Не хочу рассуждать об очевидных пробелах в процедуре отбора участника, предложившего самую низкую цену на услуги (а это, к сожалению, главный аргумент в аукционе в соответствии с законодательством), но не сумевшего эти услуги оказать на должном уровне. Мало того, заявившийся подрядчик вообще из другого города, и это для работы, требующей регулярной включенности!" - написал Александр Щелоков.
Также мэр отметил, что есть нарекания и к работе регионального оператора, занимающегося вывозом мусора. Сейчас с ним ведется диалог для решения возникших проблем.
Сейчас в Арзамасе ведется работа по внедрению раздельного сбора мусора. Пока специальные контейнеры есть только в образовательных учреждениях.
"Предыдущий опыт показал, что контейнеры для раздельного сбора не выдерживают столкновений с нашей повседневностью. Сколько их ломали вандалы, не пересчитать. Но верю в лучшее. На территориях школ и детсадов готовятся площадки под новые контейнеры", - рассказал Александр Щелоков.
В заключение глава района призвал арзамасцев выходить на общегородские субботники, которые пройдут 22 апреля и 6 мая.
Напомним, в Нижнем Новгороде общегородской субботник пройдет 22 апреля.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+