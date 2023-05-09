Выпуск автобусов на трех маршрутах увеличат в Нижнем Новгороде с 16 по 26 мая Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Выпуск автобусов на трех маршрутах увеличат в Нижнем Новгороде с 16 по 26 мая. Об этом сообщили в Минтрансе Нижегородской области.

Напомним, сегодня стартовал капремонт путепровода через улицу Кузбасскую на 4-м километре Московского шоссе.

С 16 по 26 мая на путепроводе приостановлено движение троллейбусов. В этом время подрядчик переустроит контактную сеть, после чего троллейбусы возобновят движение.

На время проведения работ для компенсации троллейбусного маршрута №25 увеличен выпуск автобусов на маршрутах №210, Т-93 и А-48.

Троллейбусы №10 16-26 мая будут курсировать по сокращенному маршруту, до остановки "Парк культуры и отдыха" по улице Пролетарской, Мещерскому бульвару, улице Мурашкинской, Московскому шоссе, проспекту Героев, улице Просвещенской, переулку Рессорному, улице Рябцева.

Также на время проведения работ по сокращенному маршруту от агрокомбината "Горьковский" до остановки "Вторчермет" запущен троллейбус с автономным ходом, интервал его движения – 15-20 минут. На нем пассажиры троллейбусы №10 могут добраться до остановок "Лесной городок", "Поликлиника", "Вторчермет" для пересадки на автобусы маршрутов А-17 и А-48, следующие далее по Московскому шоссе.

Ранее сообщалось, что трехсекционные трамваи "МиНиН" планируется выпускать на маршрутах №6 и №7 в Нижнем Новгороде.